Общество

Мобилизация: уплатившим налог на транспорт сделают перерасчет

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В Министерстве экономического развития и промышленности Пензенской области объяснили, что делать участникам спецоперации, освобожденным от уплаты транспортного налога, в случае если деньги уже внесены.

Ситуацию обсудили в комментариях на странице губернатора во «ВКонтакте» во вторник, 29 ноября.

25-го числа на сессии регионального Законодательного собрания было принято решение об освобождении мобилизованных, а также добровольцев и военнослужащих-контрактников от уплаты транспортного налога. Мера распространяется лишь на одно транспортное средство по выбору налогоплательщика.

«Вчера (28 ноября. - Прим. ред.) обратилась в налоговую, сказали: «Транспортный налог оплатите до 1 декабря, иначе будем начислять пени». Списков мобилизованных им никто не предоставлял», - пожаловалась подписчица главы региона Арина.

На сообщение отреагировали чиновники. Они пояснили, что закон вступил в силу как раз 28 ноября.

«Для получения льготы гражданам необходимо представить в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении льготы, а также повестку о мобилизации. Если военнослужащий уже оплатил транспортный налог за 2021 год, то он может вернуть уплаченные средства. Перерасчет налога будет осуществляться в беззаявительном порядке. Информация о льготополучателях будет направляться в налоговые органы напрямую», - говорится в ответе министерства.

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