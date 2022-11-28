Общество

Пензенцу рассказали, заменят ли тесные маршрутки на ПАЗы

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Жители Пензы с нетерпением ждут результатов транспортной реформы. На данный момент количество вопросов, касающихся преобразований, не уменьшается.

Так, на странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте» подписчик Сергей Чадов поинтересовался, предполагается ли замена маленьких маршрутных такси на более вместительные автобусы. Например, подобные тем, что теперь ездят по маршруту № 25, или ПАЗы.

Согласно ответу минцифры области на его обращение, такого не случится.

«Вид и категория транспортных средств, задействованных на обслуживании городских маршрутов, определены реестром муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Пензы. Перевозчики не могут самостоятельно изменять данные характеристики», - написал представитель министерства.

В реестре, на который он сослался, представлены все пензенские маршруты общественного транспорта. Большие автобусы ездят под номерами 82с, 70, 66, 54, средние - 25. Остальные маленькие, вмещающие 13-18 сидячих мест.

«В соответствии с реестром муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Пензы, на обслуживании маршрута № 25 Пос. Нефтяник - Центральный Рынок - Пос. Нефтяник могут быть задействованы только автобусы среднего класса. На большинстве маршрутов, осуществляющих регулярные перевозки по нерегулируемому тарифу, могут быть задействованы только автобусы малого класса», - пояснили Алексею.

Известно, что 94,5% пензенского транспорта ездит по нерегулируемому тарифу. Изменит ли это транспортная реформа, горожанину не объяснили.

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