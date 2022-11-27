Пенза получила низкие баллы по качеству общественного транспорта

27.11.2022 | 11:41

Пенза оказалась на 78-м месте в рейтинге качества общественного транспорта, набрав 44,8 балла из 100 возможных.

Исследователи проанализировали ценовую и физическую доступность общественного транспорта, комфорт и удобство, функциональность сети, безопасность и устойчивое развитие. В список вошли 82 города страны (Москва и Санкт-Петербург рассматривались вне общего зачета).

В расчет принимались данные за первый квартал 2022-го.

Согласно им, население Пензы обслуживали 951 автобус и 67 троллейбусов. Средний возраст первых - 11 лет, вторых - 14. На транспорт большой вместимости пришлось лишь 22%.

По регулируемым тарифам ездят только 10,5% пензенских маршрутов. Большая часть перевозчиков использует нерегулируемые тарифы, поэтому может повышать цены на проезд тогда, когда сочтет нужным.

В исследовании отмечается, что автобусных полос в Пензе практически нет, средняя скорость общественного транспорта составляет 13,8 км/ч. Количество маршрутов, на которых доступен проездной билет, равно нулю. В то же время пассажиры могут пользоваться транспортными картами и оплачивать проезд бесконтактным способом.

В областном центре передвижение лишь 25% транспорта отслеживается онлайн.

В Пензе высоко число ДТП с участием автобусов, маршруток, троллейбусов. За первый квартал исследователи насчитали 38 таковых, в них травмы получили 46 человек.

Максимальное количество транспорта выходит на маршруты с 6:00 до 19:00. До и после этого времени число машин сокращено.

Первое место в рейтинге заняла Пермь, получив 73 балла. Там прошла комплексная транспортная реформа. По данным исследователей, пермяков возят 690 автобусов большой вместимости, 182 малой и 64 средней, 115 трамваев.

Возраст подвижного состава в этом городе менее 5 лет. Высокий средний возраст (16 лет) лишь у троллейбусов и трамваев.

В Перми 90% тарифов регулируемые, средняя стоимость проезда - 32 рубля, это выше, чем в Пензе (29 рублей).

В столице Сурского края давно запланирована транспортная реформа. Ранее стало известно, что она будет заключаться в расширении троллейбусных маршрутов и закупке «рогатых» машин. Город планирует приобрести 90 единиц электротранспорта и провести контактную сеть в Засечное Пензенского района.

От покупки новых автобусов пока отказались.