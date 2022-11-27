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Общество

Минздрав просит срочно вакцинироваться из-за начала эпидемии

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Показатели заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 в России являются незначительными, однако с наступлением осенне-зимнего периода эпидпроцесс по вышеупомянутой группе инфекций активизировался, рассказали в Роспотребнадзоре «Известиям».

«Нарастает активность вирусов гриппа A(H1N1) 2009, A(H3N2) и B. Варианты штаммов A(H3N2) и B, выявленные в этом году, отличаются от тех, что циркулировали в предыдущем эпидсезоне. В то же время штамм свиного гриппа A(H1N1), показавший значительный пандемический потенциал во время свиного гриппа в 2009 году, все еще представляет значительную угрозу для здоровья людей. В этих условиях крайне важна вакцинация против гриппа», - отметили в ведомстве.

Специалисты подчеркнули, что в основную группу тех, кому грозит опасность, входят дети и пожилые граждане.

«В случае развития осложнений под удар могут попасть практически все жизненно важные системы: центральная нервная система, дыхательная и сердечно-сосудистая. Избежать тяжелых осложнений, в том числе пневмонии, поможет своевременная иммунизация», - указали в Роспотребнадзоре.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе выступления на армянско-российском форуме по здравоохранению заявил, что в текущем сезоне возрастает активность свиного гриппа H1N1 и риносинцитиального вируса.

«Поэтому профилактическое направление - вакцинация против гриппа, против ковид-инфекции, против пневмококковой инфекции - все это имеет значение», - выразил мнение Мурашко.

Он посоветовал непривитым от гриппа гражданам скорее пройти эту процедуру. Тем же, кто вакцинировался от коронавируса более полугода назад, министр напомнил о необходимости повторно сделать прививку.

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Источник — iz.ru
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