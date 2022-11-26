В магазинах Пензы появились новогодние игрушки

26.11.2022 | 18:30

В торговых центрах Пензы стали появляться новогодние украшения: шары, гирлянды, бенгальские огни, хлопушки. Большинство горожан покупать их пока не спешат - еще успеется - и торопливо проходят мимо. Зато детскому глазу на атрибуты самого любимого праздника смотреть всегда приятно: скоро придет Дед Мороз и положит что-то под елочку.

В магазинах, специализирующихся на праздниках, новогодние товары только появились.

«Еще завозим. Тут всякая карнавальная атрибутика, маски разные, мишура», - рассказал продавец Ильнур Максутов.

Покупатели хотят необычного, того, чего не было в прошлом году. В этот раз сделали ставку на креатив в символике.

«Мы не стали закупать китайские игрушки, которых везде много, а поискали что-то оригинальное, интересное», - пояснил Ильнур Максутов.

С каждым днем новогодних игрушек в магазинах будет становиться все больше - праздник возьмет свое. Кроме того, всегда можно сделать праздничные украшения своими руками. Есть как готовые наборы для изготовления, так и видеоуроки с идеями.

Тем временем полным ходом идет работа по установке главной елки Пензенской области. К сборке приступили в начале недели. На площади Ленина уже появился железный каркас. Совсем скоро он обрастет ветками, на которых будут красоваться новогодние украшения.