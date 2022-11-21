В декабре пенсионеров ждут увеличенные выплаты

21.11.2022 | 09:32

В 2022 году новогодние каникулы для большинства россиян начнутся 31 декабря, которое является субботой - выходным днем. Далее граждане будут отдыхать по 8 января 2023 года включительно.

В эти дни не будут работать большинство государственных учреждений и многие банки. Пенсионный фонд России, сотрудники которого также отдыхают в праздники, должен перечислить январские пенсии в доставочные организации заблаговременно, то есть в конце декабря, выразил мнение экономист Герман Ткаченко.

По словам замминистра труда и социальной защиты РФ Андрея Пудова, несмотря на объединение Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования в 2023 году, все положенные выплаты будут произведены.

«Мы однозначно обеспечим выплату пенсий и всех социальных выплат в те сроки, которые предусмотрены законодательством», - заявил Пудов.

Замминистра отметил, что в начале 2023 года, те, кто получает выплаты через почту, смогут рассчитывать на средства уже с 3 января.

По мнению Германа Ткаченко, банки, через которые миллионам пожилых граждан доставляются пенсии, должны заранее перевести средства на счета пенсионеров, получающих свои выплаты в период с 1 по 8 января.

«Аналогичная ситуация сложилась и в декабре прошлого года. Тогда пенсионеры, получающие пенсию в первых числах месяца, увидели средства на счету уже 29 и 30 декабря», - напомнил Ткаченко.

Эксперт рекомендовал ближе к концу декабря внимательно следить за информацией от ПФР или уточнить график выплат пенсий и иных пособий.

«Сделать это можно по номеру телефона клиентской службы своего региона. Найти контакты следует на официальном сайте пенсионного фонда, выбрав регион проживания, вкладку «Контакты», а далее нажать на ссылку «Клиентские службы», - рассказал Герман Ткаченко.

Экономист отметил, что из-за смещения графика выплат в декабре часть пенсионеров получат увеличенную пенсию.

«В декабре некоторые пенсионеры фактически получат пенсию в двойном размере. За декабрь 2022 года и за январь 2023 года. Ну и не стоит забывать, что январские выплаты придут с прибавкой. С 1 января 2023 года страховые пенсии проиндексируют на 4,8 процента. В среднем по стране пенсия увеличится на 1 тысячу рублей», - резюмировал Ткаченко.