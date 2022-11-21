Рядом с лагерем «Романтик» появится троллейбусное депо

21.11.2022 | 18:13

Уже в декабре Пенза будет встречать три новых троллейбуса. До водителей «рогатых» машин, колесящих по областному центру, новость успела дойти.

«Очень рады. Ждем не дождемся новую технику», - отметил водитель троллейбуса Евгений Леонтьев.

«Они более маневренными будут. Тем более там аккумуляторы будут, они могут автоходом идти», - объяснила водитель троллейбуса Наталья Уринбоева.

Заместитель министра транспорта и связи Алексей Мещеряков рассказал, что всего троллейбусов окажется 90, но основная часть прибудет в Пензу только в следующем году. Контракт на 2 млрд 200 млн рублей заключен с Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом. С его продукцией многие горожане успели познакомиться весной, когда по улицам ходила новая «рогатая» машина. Это был тест, он успешно пройден. Теперь регион решился на покупку.

«Поставщик, с которым заключен контракт, предложил наиболее адекватную стоимость, условия поставки троллейбусов. Ориентировочная стоимость - 24 800 000», - сообщил Алексей Мещеряков.

Интервью с замминистра неслучайно проходило в чистом поле. Туда, практически к законсервированному лагерю «Романтик», скоро будут доезжать троллейбусы.

«На участке планируется размещение так называемого транспортного пересадочного узла с функцией депо, в котором будет располагаться стоянка троллейбусов с зонами ремонта, технического обслуживания», - рассказал Алексей Мещеряков.

Новые троллейбусы на автономном ходу, то есть способны около 20 километров ехать без проводов. Но контактная сеть им все же необходима - для подзарядки. Ее частично предстоит построить.

В ближайшие годы троллейбусы могут появиться в тех районах Пензы, где они никогда не ходили. Уже точно известно, что они выйдут за городскую черту.