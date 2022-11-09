Общество

В Пензе изуродовали новый остановочный павильон на Сухумской

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С новым остановочным павильоном на улице Сухумской случилось то, чего опасались многие пензенцы, едва он появился. Его изуродовали вандалы.

Фотографии того, как павильон выглядит теперь, появились в соцсети «ВКонтакте» в среду, 9 ноября.

«Ну вот как бороться с такими ... (плохо воспитанными людьми. - Прим. ред.). Установили хорошие, красивые остановки... Нет, нужно сразу все изуродовать. Считаю, что наказание эти люди должно точно понести, полиция, пожалуйста, займитесь вот такими делами. А вообще считаю, что нормальное наказание для тех, кто портит наш город, - это штраф тысяч 100 000 и смачного леща по башке», - написал разгневанный автор фотографий.

Пензенцы поддержали его в комментариях: «Это все идет из семьи, от воспитания зависит! Нормальные адекватные люди и дети такими вещими заниматься не станут! У нас народ дикий! Лишь бы гадость какую-то вытворить».

Три новых павильона установили в Пензе за счет инвестора в октябре: на остановках «Улица Сухумская», «Библиотека имени Лермонтова» (по пути следования в центр города), «Областная филармония» (из центра). У сооружений есть подсветка, USB-розетки для подзарядки мобильных устройств и возможность подключения к Wi-Fi. Также мэрия сообщала, что они оборудованы системой видеонаблюдения. Возможно, это поможет найти злоумышленников.

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