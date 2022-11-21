Пензенская область оказалась в числе регионов с низкими зарплатами

21.11.2022 | 09:30

Пензенская область вошла в двадцатку регионов РФ, в которых низкая доля работников, получающих зарплату выше 100 000 рублей в месяц.

Рейтинг регионов по неравенству зарплат составили эксперты ria.ru, опираясь на данные официальной статистики по среднему вознаграждению за труд с сентября 2021-го по август 2022-го.

Пензенская область заняла в списке 66-ю строчку из 85. Согласно выводам экспертов, более 100 000 рублей в месяц получают 2,1% работающих. У 24,9% пензенцев зарплата ниже 20 000 рублей.

Указан и диапазон самых распространенных пензенских зарплат: от 20 000 до 40 000 рублей.

Больше всего доля получающих свыше 100 000 рублей в Чукотском автономном округе (49,6%) и Ямало-Ненецком автономном округе (43,8%). Два этих региона заняли первое и второе место в рейтинге соответственно. Диапазон распространенных зарплат для жителей - от 60 000 до 164 000 рублей.

На последних строчках оказались Республика Ингушетия и Калмыкия. От 100 000 рублей там получают лишь 1,3% работающих. В Ингушетии 40,5% сотрудникам платят менее 20 000 рублей. Самое распространенное вознаграждение за труд в этих регионах варьирует от 16 000 до 36 000 рублей.