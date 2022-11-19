Пензенские активные пенсионеры сыграли в дартс

19.11.2022 | 17:30

Историческое здание областной Лермонтовки уже давно превратилось в площадку по работе с населением. Сейчас здесь организован клуб «Активное долголетие», куда будут приглашать разных лекторов.

«Лично для меня не имеет значения, какого возраста людей инициировать к занятиям спортом и, в частности, плаванием. Даже то, что они сейчас пришли сюда, добрались до библиотеки, уже говорит о многом», - прокомментировала директор дворца водного спорта «Сура» Людмила Карпова.

После беседы о здоровом образе жизни приступили к активным действиям - игре в дартс. Татьяна Татарчина тренируется уже почти месяц.

«Мне понравилось, что развивается меткость, я же так никогда не играла. Здесь нравится коллектив, мужчины хорошо подсказывают», - рассказала пенсионерка.

Роман Обухов - семикратный чемпион России по дартсу.

«Здесь все из проекта «Активное долголетие», у них скандинавская ходьба и так далее, здесь им интересно. Первое время говорили, что устают, после часа тренировок», - отметил он.

Теперь многие настроены принять участие в ближайших соревнованиях.