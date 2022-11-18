Руководителя спортшколы в Неверкине уволили за уголовное прошлое

18.11.2022 | 09:49

В Неверкинском районе прокуратура потребовала уволить руководителя детского образовательного учреждения из-за его уголовного прошлого.

Оказалось, что он совершил преступление, которое относится к категории особо тяжких.

Как сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова, была проведена проверка и выяснилось, что директор детско-юношеской спортивной школы села Неверкино ранее отбывал наказание за преступление против свободы личности.

По закону человек с таким прошлым не может стоять во главе образовательной организации.

Прокуратура вынесла представление начальнику районного отдела образования. По результатам его рассмотрения руководитель спортшколы освобожден от должности «в связи с возникновением ограничений, исключающих возможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору».