Руководителя спортшколы в Неверкине уволили за уголовное прошлое

В Неверкинском районе прокуратура потребовала уволить руководителя детского образовательного учреждения из-за его уголовного прошлого.
Оказалось, что он совершил преступление, которое относится к категории особо тяжких.
Как сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова, была проведена проверка и выяснилось, что директор детско-юношеской спортивной школы села Неверкино ранее отбывал наказание за преступление против свободы личности.
По закону человек с таким прошлым не может стоять во главе образовательной организации.
Прокуратура вынесла представление начальнику районного отдела образования. По результатам его рассмотрения руководитель спортшколы освобожден от должности «в связи с возникновением ограничений, исключающих возможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору».
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