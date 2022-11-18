На перекрестке у ТЦ «Квартал» вернули старые знаки

18.11.2022 | 15:14

На перекрестке у ТЦ «Квартал» в «Арбековской заставе» снова изменился знак приоритета, сообщают пензенцы в соцсетях. Теперь водители, движущиеся по проспекту Строителей, должны уступать дорогу автомобилистам, которые едут по улице 65-летия Победы. То есть все стало так, как было раньше.

14 ноября, когда знаки изменили в первый раз, Дальнее Арбеково встало в пробке. В водительских группах во «ВКонтакте» и Viber появилась масса комментариев от возмущенных автомобилистов: «Трасса на Москву встала от поворота на Зарю», «Хорошо же все было, ездили нормально, но вот опять», «Только вредители города могли так поступить, все для отчета о выполнении работ и приемки», «Создали пробку на ровном месте. Развязка еще не готова, основной трафик - со стороны «Вектора» и поселка Арбеково, теперь вся ул. 65-летия Победы будет стоять, чтоб пару машин пропустить».

Теперь, когда все вернулось на свои места, люди продолжили возмущаться: «Надоели эти эксперименты», «На кольцо становится страшно заезжать! Уже не знаешь, когда главная, а когда второстепенная», «В России есть реверсивные светофоры, но в Пензе пошли дальше - теперь есть реверсивные знаки».

Некоторые водители, как обычно, восприняли ситуацию с юмором. «Что за игру затеяли дорожники?», «Решили окончательно запутать народ», «Видимо, решили побаловаться: неделю - одни знаки, неделю - другие знаки», - шутят пензенцы.

Водителям, вероятно, понадобится время, чтобы привыкнуть к новым старым знакам. «Все кольцо у «Квартала» сигналит, на всякий случай стоят все», - сообщила очевидица.

Фото vk.com/sova_penza.