Что нужно успеть пенсионерам до 1 декабря

18.11.2022 | 10:21

У пожилых пензенцев остается чуть меньше двух недель, чтобы успеть выполнить несколько важных действий. Поторопиться стоит тем пенсионерам, кто желает сменить страховщика или претендует на надбавку за иждивенцев.

Согласно действующему законодательству, до 1 декабря текущего года граждане имеют право подать заявление о смене фонда, в котором у них формируется накопительная пенсия.

Те пенсионеры, у кого пенсионные накопления формируются в системе обязательного пенсионного страхования, имеют право передавать эти средства организации-страховщику для инвестирования на финансовом рынке. Выбранный страховщик несет обязательства перед человеком по назначению и выплате накопительной пенсии, указывает пресс-служба Пенсионного фонда России.

По словам экспертов, в нашей стране есть два типа страховщиков. Государственный – ПФР, а также негосударственные пенсионные фонды (НПФ). С их списком можно ознакомиться на сайтах ЦБ и Агентства по страхованию вкладов.

«Переходить от одного страховщика к другому можно хоть каждый год. Главное помнить, что частая смена может привести к потере инвестиционного дохода. Предупредить о возможных убытках в случае досрочного перевода средств должны в уведомлении, которое человек получит при подаче заявления», - рассказал экономист Герман Ткаченко.

Эксперт рекомендовал менять страховщика раз в пять лет. В таком случае инвестиционный доход останется неприкосновенным. Заявление о смене страховщика следует подавать в ПФР или через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Если пожилые пензенцы хотят получить доплату за иждивенцев в декабре, то им также следует поторопиться. Заявление об этом необходимо написать в клиентской службе Пенсионного фонда России.

Надбавка к пенсии дополняет, а не заменяет те меры поддержки, которые назначают непосредственно на нетрудоспособного гражданина, подчеркнули в пресс-службе ПФР.

Размер доплаты за одного иждивенца составляет чуть больше 2 400 рублей, пенсионерам с двумя иждивенцами выплатят 4 814 рублей, с тремя – 7 220 рублей.

«К иждивенцев относят близких родственников - братьев, сестер и внуков, если у них нет других родственников трудоспособного возраста, которые по закону обязаны их содержать. Несовершеннолетних детей или детей до 23 лет, которые учатся очно», - подчеркнули в ПФР.