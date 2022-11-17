АО «Арбековское» и жильцы показали лучший пример совместной работы

17.11.2022 | 13:36

Обеспечение комфортного проживания в многоквартирных домах является основной целью и задачей, которую ставит перед собой управляющая компания АО «Арбековское».

Сотрудникам УК особенно приятно, когда сами жители активно принимают участие в деятельности по благоустройству дворов и содержанию дома. Яркий пример здесь опыт многоэтажки № 21 на проспекте Строителей. Совет собственников там возглавляет председатель Валентина Саксонова.

«Наши жители очень любят свой дом и проявляют заботу о нем. Они многое сделали на придомовой территории: высажены цветы и другие зеленые насаждения, установлены дополнительные элементы благоустройства, организованы парковочные места и ограждение придомовой территории. Мы хотим, чтобы в нашем дворе было приятно отдыхать и взрослым и детям. Конечно, все работы проводятся в сотрудничестве с нашей управляющей компанией АО «Арбековское». В планах - присоединение к нашей территории участка муниципальной земли, где расположена детская площадка. Мы уже сейчас начали заботиться о ней», - рассказала Валентина Саксонова.

«В настоящее время жителям многоквартирных домов даны большие полномочия, права и обязанности по управлению своим имуществам в соответствии с законом. Жители жилого дома на проспекте Строителей, 21, преуспели в конструктивном и взаимовыгодном сотрудничестве с нашей управляющей компанией, но и сами не сидят сложа руки. Это дает отличный результат - дом преображается на глазах», - отметил исполнительный директор управляющей компании АО «Арбековское» Алексей Медушенков.

Результат совместной работы сотрудников УК и жильцов проспекта Строителей, 21, не остался незамеченным, в итоге получено первое место в конкурсе «Лучший дом. Лучший двор». Диплом победителя и приз, снегоуборочную машину, вручили Валентине Саксоновой.

Цель конкурса - изучить лучшие примеры управления многоквартирными домами. Участники представили на суд жюри опыт реализации проектов по благоустройству дворовой территории и ремонту жилья.

В Пензенской области заявки подали 14 районов, самыми активными стали Ленинский, Октябрьский районы Пензы, а также Шемышейский, Кузнецкий районы и ЗАТО Заречный.

В состав жюри входили жители региона, депутаты Законодательного собрания, представители администрации Пензы, Министерства ЖКХ Пензенской области.