Глава Заречного рассказал, на каком этапе находится открытие МРЭО

16.11.2022 | 15:48

Во время прямого эфира, который провел глава Заречного Олег Климанов в среду, 16 ноября, вновь поступил вопрос об открытии в городе МРЭО, ликвидированного три года назад, в 2019 году.

«Сразу начали поступать обращения от наших граждан, которым было неудобно по всем вопросам обращаться либо в Пензу, либо в Городище. Мы сразу начали работать над этим вопросом и сумели убедить руководство ГИБДД, что такое отделение в городе необходимо. Подобрали помещение, площадку для осмотра транспортных средств. Причем даже не пришлось менять адрес - улица Литке, 29. Только для удобства жителей мы решили организовать отделение не на втором этаже, как раньше, а на первом», - напомнил предысторию глава Заречного.

Затем возникли трудности. Помещение находилось в федеральной собственности, а чтобы его отремонтировать, необходимо было перевести его в муниципальную казну. Процесс затянулся.

Еще в августе Климанов заверил, что, как только УМВД передаст здание в собственность города, начнется ремонт помещений.

«Ситуация сложилась так, как сложилась. Но сегодня удалось сдвинуть дело с места. Мы уже заключили договор безвозмездного пользования этим помещением. Это первый этап, который необходимо выполнить при приеме помещений в муниципальную собственность. Подготовлены все документы руководителю межрегионального территориального управления Росимущества, которое располагается в Саранске», - пояснил глава Заречного.

Он добавил, что при формировании бюджета города на 2023 год в него закладываются средства на ремонт помещений и площадки.

«Если до конца декабря решение будет принято, с начала года начнем реализацию проекта. Думаю, до сентября эту работу мы выполним», - завершил тему Олег Климанов.