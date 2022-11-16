Общество

Глава Заречного рассказал, на каком этапе находится открытие МРЭО

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Во время прямого эфира, который провел глава Заречного Олег Климанов в среду, 16 ноября, вновь поступил вопрос об открытии в городе МРЭО, ликвидированного три года назад, в 2019 году.

«Сразу начали поступать обращения от наших граждан, которым было неудобно по всем вопросам обращаться либо в Пензу, либо в Городище. Мы сразу начали работать над этим вопросом и сумели убедить руководство ГИБДД, что такое отделение в городе необходимо. Подобрали помещение, площадку для осмотра транспортных средств. Причем даже не пришлось менять адрес - улица Литке, 29. Только для удобства жителей мы решили организовать отделение не на втором этаже, как раньше, а на первом», - напомнил предысторию глава Заречного.

Затем возникли трудности. Помещение находилось в федеральной собственности, а чтобы его отремонтировать, необходимо было перевести его в муниципальную казну. Процесс затянулся.

Еще в августе Климанов заверил, что, как только УМВД передаст здание в собственность города, начнется ремонт помещений.

«Ситуация сложилась так, как сложилась. Но сегодня удалось сдвинуть дело с места. Мы уже заключили договор безвозмездного пользования этим помещением. Это первый этап, который необходимо выполнить при приеме помещений в муниципальную собственность. Подготовлены все документы руководителю межрегионального территориального управления Росимущества, которое располагается в Саранске», - пояснил глава Заречного.

Он добавил, что при формировании бюджета города на 2023 год в него закладываются средства на ремонт помещений и площадки.

«Если до конца декабря решение будет принято, с начала года начнем реализацию проекта. Думаю, до сентября эту работу мы выполним», - завершил тему Олег Климанов.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте