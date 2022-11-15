Стало известно, почему могут не прийти деньги мобилизованному

15.11.2022 | 09:24

Почему мобилизованному может не прийти денежное довольствие в положенные срок? На этот вопрос одна из жен военнослужащих получила ответ, позвонив на горячую линию в Минобороны РФ.

В ходе брифинга в Национальном центре управления обороной РФ специалисты рассказали, что причиной может стать ошибка в документах.

Так, позвонившая на горячую линию женщина сообщила, что деньги не пришли, и указала данные мобилизованного супруга.

«Специалистами была проведена проверка, в результате которой выяснено, что при подаче данных была допущена ошибка в сведениях о дате рождения военнослужащего. После сверки документов ошибка оперативно исправлена, все полагающие выплаты военнослужащему начислены. С супругой военнослужащего поддерживается связь до получения всех положенных выплат на банковскую карту», - сообщили в Минобороны.

Денежное довольствие мобилизованным начисляется на карту с 10-го по 20-е число каждого месяца за предыдущий месяц военной службы. В ноябре средства начали выплачивать досрочно - с 8-го числа. За декабрь деньги перечислят до 25 декабря.

Минимальная сумма, которую перечисляют мобилизованным, составляет 195 тысяч рублей. Это ежемесячная социальная выплата (158 тысяч рублей) и денежное довольствие, которое зависит от оклада по воинской должности, оклада по воинскому званию и выслуги лет.

По просьбе военнослужащего деньги за него может получать семья. Ему для этого нужно оформить доверенность. Также мобилизованный может заказать выпуск дополнительной банковской карты, привязанной к его расчетному счету.