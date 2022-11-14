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Общество

В Иссинском районе временно перекроют движение на трассе Р158

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Во вторник, 15 ноября, временно запретят движение транспорта на трассе Р158 Нижний Новгород - Саранск - Пенза - Саратов.

Ограничение коснется участка с 347-го по 349-й километр.

Как сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор», перекрытие необходимо, чтобы заменить провода в пролете опор высоковольтной линии электропередачи.

Запрет будут действовать с 11:00 до 11:30.

Автомобилистов просят учесть данную информацию при планировании поездок и заранее скорректировать маршрут.

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