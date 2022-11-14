Общество

Пензенцам рассказали о проявлениях сахарного диабета

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О том, что существует Всемирный день борьбы с диабетом, обычно узнают, когда врачи сообщают диагноз.

«Почувствовал себя плохо после операции, был перитонит. Когда сделали, врач сказал, что диабет», - рассказал житель Пензы.

Как замечают медики, таких больных в регионе становится все больше.

«Общее число пациентов с сахарным диабетом I и II типов - 52 745. Цифра постоянно растет - в среднем от 5 до 10 процентов в год. Количество большое, но все равно не то, что в реальности», - сообщила главный внештатный эндокринолог областного минздрава Екатерина Князькина.

Расхождения возникают из-за того, что многие к врачам не обращаются, занимаясь самолечением или игнорируя симптомы.

Сахарный диабет бывает двух типов: либо в организме полностью перестает вырабатываться инсулин, либо он есть, но недостаточно. Уколы делаются самостоятельно.

Самое страшное - болезнь часто подкрадывается незаметно, симптомы становятся выраженными только через несколько лет.

«При I типе диабета характерны тошнота (может быть рвота), снижение веса. Это чаще всего развивается у детей и у молодых людей. При диабете II типа такой яркой картины не бывает, но здесь может быть повышение аппетита, прибавка веса, тяга к сладкому», - уточнила Екатерина Князькина.

Чтобы избежать проблем, следует правильно питаться, не употреблять алкоголь, следить за весом, регулярно обследоваться. Однако врачи уверены: даже если болезнь уже есть, можно продлить свою жизнь на многие десятилетия, если следовать всем рекомендациям докторов.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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