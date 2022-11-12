Пензенские педиатры напомнили признаки пневмонии у детей

12.11.2022 | 13:38

В субботу, 12 ноября, во Всемирный день борьбы с пневмонией пензенские врачи-педиатры рассказали о том, как родителям отличить опасную инфекцию от обычной простуды у ребенка.

Рекомендации размещены на странице Министерства здравоохранения Пензенской области в соцсети «ВКонтакте».

Пневмония, или воспаление легких, - инфекционное заболевание, которое во все времена особую опасность представляло для детей. Согласно международной медицинской статистике, ежегодно пневмония уносит жизни более миллиона детей в возрасте до 5 лет.

Возбудители пневмонии - вирусы и бактериальные агенты - распространены повсеместно. Чаще заболевание возникает как осложнение респираторной инфекции, бронхита или гриппа, но нередки случаи воспаления легких как самостоятельной инфекции.

Пневмония может начинаться с симптомов, схожих с обычной вирусной инфекцией: повышенной температуры тела, кашля, насморка, конъюнктивита. Возбудители инфекции поражают слизистую оболочку как верхних, так и нижних дыхательных путей, тем самым как бы стирая картину пневмонии. Многие родители ошибочно принимают пневмонию за обычную простуду и не спешат вызывать врача на дом, а пытаются обойтись домашними средствами.

Такое поведение неправильно. Специалисты рекомендуют во всех случаях наличия признаков ОРВИ обратиться к участковому педиатру, чтобы в первую очередь исключить воспаление легких и назначить лечение.

Повышение температуры в сочетании с одышкой, жалобы на боль в груди при кашле и дыхании должны обеспокоить родителей, особенно если после 3-5 дней болезни состояние ребенка не улучшается или жаропонижающие снижают температуру лишь на 2-3 часа. При этом могут присутствовать шумное дыхание, кашель, слабость, сонливость, отказ от еды, бледность кожных покровов, синеватый оттенок губ, жалобы на боль в животе и тошноту.

Диагностировать пневмонию при первичном осмотре бывает затруднительно. Потому назначается несколько обязательных исследований, в том числе рентгенография легких. Лабораторные исследования крови и мочи позволяют оценить степень выраженности воспаления, изучение мокроты дает информацию о возбудителе инфекции.

Абсолютным показанием для стационарного лечения является неонатальный и младенческий возраст.

В ряде случаев у детей выявляется пневмококковая пневмония, угрожающая тяжелыми осложнениями: плевритом, гнойным расплавлением пораженной ткани легких, острой почечной недостаточностью.

Врачи-педиатры напоминают родителям о простых и доступных способах повысить иммунитет. Это здоровое и сбалансированное питание с преобладанием натуральных продуктов, двигательная активность, водные процедуры, соблюдение в семье правил личной гигиены, ежедневные прогулки на свежем воздухе, сухая и влажная уборка дома.