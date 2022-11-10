В Пензе стали активнее осваивать навыки оказания первой помощи

Жители Пензенской области стали проводить свободное время по-новому. В Заречном мужчины по вечерам учатся обращаться с автоматом Калашникова.
Бесплатные курсы для всех желающих открыли в центре «Юность», принимают людей старше 18 лет - и тех, кто ни разу в жизни не держал оружие в руках, и имеющих армейский опыт. Даже для последних многое здесь в новинку: современные методы ведения боевых действий сильно отличаются, часто операции проходят в условиях города. Инструкторами стали ветераны боевых действий.
«В курсы входят военная подготовка, тактическая медицина и операции с квадрокоптером. На сегодняшний момент записались более 20 человек», - сообщил председатель общественной организации «Воинское братство» Игорь Строителев.
А в Пензе стало намного больше желающих научиться оказывать первую медицинскую помощь.
Среди слушателей - люди разного возраста, пола и профессий. Виктор Ежов, инженер лесного хозяйства, уверен, что получает знания не зря.
«В любом случае пригодятся. Человек должен уметь оказать первую медицинскую помощь пострадавшему», - пояснил он.
Такие курсы существуют давно, для ряда специалистов их прохождение обязательно. По словам организаторов, в последнее время стало больше добровольных слушателей.
«Желающих слишком много, у нас создается небольшая очередь», - отметил заведующий отделом центра медицины катастроф Владимир Долгов.
Такие занятия за год посетят 800 жителей области.
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