Свой праздник пензенские стражи порядка встретили на службе

10.11.2022 | 19:30

Свой профессиональный праздник каждый год стражи порядка встречают на службе. В День сотрудников органов внутренних дел России работы меньше не становится, а задачи остаются прежними: обеспечение безопасности законопослушных граждан, пресечение преступлений и задержание лиц, вставших на криминальный путь.

«Сегодня я хотел бы поздравить уважаемых ветеранов, пожелать крепкого здоровья, поблагодарить за верность профессии, за искреннюю готовность делиться своим опытом, воспитывать на личном примере молодых сотрудников. Особые слова благодарности - тем, кто сейчас на боевом посту: за добросовестную службу и верность долгу», - отметил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

«Уважаемые коллеги! От нас с вами зависит, каким станет завтрашний день, будущее наших детей. В этот праздничный день от всей души желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, жизненной стойкости и оптимизма», - подчеркнул начальник УМВД России по Пензенской области Павел Гаврилин.

В 2022 году 2 300 сотрудников Управления МВД России по Пензенской области были удостоены наград разного уровня, и за каждой стоит раскрытое преступление, риск собственной жизнью во имя справедливости. Одним из последних резонансных дел стало задержание распространителя наркотиков, который сбывал запрещенное вещество на территории региона.

«В ходе проведения обыска жилища полицейские обнаружили и изъяли 10 расфасованных свертков с веществом (растительной массой), пакет и стеклянную банку с измельченной растительной массой, а также деньги в сумме 30 тысяч рублей и сотовый телефон. По результатам исследования изъятое вещество признано наркотическим средством (марихуана, массой около 100 граммов)», - сообщил заместитель начальника УНК УМВД России по Пензенской области Михаил Тюрин.

Установлена причастность подозреваемого как минимум к трем фактам сбыта. За подобную деятельность мужчина уже был судим, и теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы.