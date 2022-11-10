Пензенцы могут восстановить здоровье после COVID-19

10.11.2022 | 14:34

В пензенской городской поликлинике № 14 начало функционировать отделение медицинской реабилитации для пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию.

По мнению специалистов, восстановление после COVID-19 необходимо каждому пациенту вне зависимости от его возраста и от того, насколько тяжело он перенес болезнь. Но тем, у кого инфекция протекала в средней и тяжелой форме, уделяется особое внимание.

При обращении пациента к лечащему врачу и за направлением на восстановительный курс мультидисциплинарная команда в составе врача-пульмонолога, врача по медицинской реабилитации, врача-психотерапевта и врача-физиотерапевта разрабатывает индивидуальный план.

По мнению экспертов, восстановление нужно начинать как можно раньше. Средний курс медицинской реабилитации в поликлинике № 14 составляет 12-14 дней. В программу входит комплекс процедур: лечебная гимнастика, дыхательная гимнастика с применением респираторных тренажеров, массаж, психотерапия, физиотерапия, включая ингаляции, электро- и магнитотерапию, вибротерапию, рефлексотерапию.

«Врачи уверены, что последствия перенесенной новой коронавирусной инфекции непредсказуемы, могут нарушиться функции абсолютно любого органа или системы организма: дыхательной, нервной, сердечно-сосудистой, почек, печени. Очень часто встречаются нарушения сна, психоэмоциональные расстройства», - предупредили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.