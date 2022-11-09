Пензенцам раскрыли еще один нюанс стажа воинской службы

09.11.2022 | 17:00

Портал «Объясняем.Пензенская область» продолжает отвечать на вопросы, связанные со службой в рядах ВС РФ.

Так, стало известно, что время, проведенное в дороге к месту службы по призыву, войдет в стаж. Однако дорога до дома - нет.

Ранее стало известно, что стаж военной службы военнослужащему засчитывается из расчета день за три только во время непосредственного участия в боевых действиях (в том числе в СВО), что подтверждается приказом командира части.

В остальное время стаж военной службы засчитывается из расчета день за день.

Согласно закону РФ от 21 января 1993 г. N 4328-1 «О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим, проходящим военную службу на территориях государств Закавказья, Прибалтики и Республики Таджикистан, а также выполняющим задачи в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах», военнослужащим, выполняющим задачи в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах, для назначения пенсии засчитывается в выслугу лет и трудовой стаж один месяц военной службы за три месяца.