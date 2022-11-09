Общество

Из Пензенской области в армию отправились первые 20 юношей

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Даниил Селиванов, будущий зоотехник, работать по специальности начнет, когда отслужит в армии и доучится в вузе. Сейчас юноша из Белинского района примерил на себя военную форму.

«Мне еще весной сказали, я уже настроился, иду без грусти», - отметил призывник.

Он и 19 других юношей - первая команда новобранцев, которые отправляются из Пензенской области в армию в рамках осенне-зимней призывной кампании. В 2022 году она началась на месяц позже обычного. Служить молодые люди будут в ракетно-космических войсках - в Новочеркасском радиотехническом полку, где им предстоит охранять небо над Черным морем.

«Призыв будет проходить до 31 декабря, наши призывники идут в основном в Западный и Центральный военные округа, во все виды вооруженных сил», - сообщил военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков.

С присвоением первого воинского звания новобранцев поздравил глава региона - председатель призывной комиссии.

«Подтверждая слова министра обороны, хочу сказать, что ни один срочник не будет отправлен в зону проведения специальной военной операции. Это принципиальная позиция руководства страны. В специальной военной операции будут участвовать только контрактники и мобилизованные», - подчеркнул губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

В рамках кампании из Пензенской области планируется призвать в вооруженные силы около 1 000 молодых людей.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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