Общество

В пензенской гимназии взялись за изготовление беспилотников

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И в выходные, и в каникулы ребята в стенах гимназии «САН» трудятся на благо Родины. Идея помочь русской армии появилась у учителя технологии. Владимир Неродигречка хочет создать новые беспилотники.

«Я много чего умею, а этим не занимался никогда, хоть и служил в авиации. Появились толковые, талантливые ребята, которые в этом понимают. Тогда сочетание потребности, желания и возможности сложилось», - отметил педагог.

В команде с учителем процессом руководит Иван Кучин - главный конструктор, поскольку с авиамоделированием знаком давно. Беспилотник будет служить для разведки, летать в районы, где находится противник, и оттуда передавать радиосигнал.

«С помощью пульта управляем беспилотником, а потом беспилотник, когда установим камеру и плату, будет передавать на другой монитор видеоизображение», - пояснил гимназист.

Почти два месяца стараний - ради 40 минут, или средней продолжительности жизни беспилотника на поле боя. Поэтому никакой аппарат не будет лишним.

Необязательно учиться в гимназии «САН», чтобы присоединиться к энтузиастам. В команде ждут новых мастеров.

«Само по себе интересно, мальчишкам приятно будет повозиться со всякими проводками, паяльниками, иногда даже попрограммировать», - рассказал Иван Кучин.

И не только рабочие руки нужны в гимназии. Еще здесь будут рады запчастям от сломанных или ненужных коптеров - они пригодятся в создании новых. С беспилотником «Любаша» подростки будут участвовать в городском конкурсе «PROдвижение».

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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