В пензенские ФОКи вернулись школьники

08.11.2022 | 15:51

В Пензе дворец спорта «Рубин» и физкультурно-оздоровительные комплексы вернулись к прежнему режиму работы. Деятельность учреждений приостанавливалась из-за того, что они служили пунктами временного размещения мобилизованных.

Все это время тренировки и соревнования у школьников проходили на открытых площадках. Обычные школьники занимались в спортивных залах или свободных близлежащих ФОКах.

После того как мобилизованные освободили комплексы и дворец спорта, отправившись в места дислокации, а сама мобилизация завершилась, в помещениях провели генеральную уборку.

Затем ФОКи стали вновь открываться для детей. Так, в «Мечте» на улице Лядова уже проходят тренировки по волейболу и мини-футболу, в «Олимпе» на Кижеватова все группы занимаются по расписанию с 4 ноября. С 7 ноября заработал в прежнем режиме дворец спорта «Рубин».

Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту о завершении в России частичной мобилизации 28 октября. По его словам, задача набрать 300 тысяч военных выполнена. Мероприятия, связанные с призывом, проводились с 21 сентября.