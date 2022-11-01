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Кремль высказался об указе о завершении частичной мобилизации

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Указ о завершении частичной мобилизации не нужен, точка поставлена, частичная мобилизация завершена. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Сообщаем: указ не нужен, на этот счет у нас есть заключение государственного правового управления администрации президента. Соответственно точка поставлена, частичная мобилизация завершена», - сказал пресс-секретарь главы государства.

Он добавил также, что Минобороны разослало соответствующие телеграммы в военкоматы на счет остановки и дальнейшей не рассылки каких-либо повесток.

О завершении в России частичной мобилизации 28 октября президенту Владимиру Путину доложил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, цель частичной мобилизации - набрать 300 тысяч военных - была выполнена. Мероприятия, связанные с призывом, проводились с 21 сентября.

Ранее 1 ноября главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Александр Туляганов заявил, что с начала спецоперации добровольцами в войска записались более 15 тысяч человек.

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Источник — lenta.ru
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