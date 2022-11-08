Общество

В каменском Дмитриевском храме отметили престольный праздник

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Под звон церковных колоколов начался крестный ход вокруг Дмитриевского храма в Каменке. Хоругви и иконы вынесли на улицу. Здесь же правящий архиерей окропил паству святой водой.

У обители - престольный праздник. Храм освящен в честь великомученика Дмитрия Солунского. Божественную литургию провел митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. В своей проповеди владыка рассказал о смысле духовного подвига святого воина, который отказался от высокой должности и не предал свою веру в Христа.

Первый массовый молебен после возрождения церкви состоялся здесь ровно 30 лет назад.

«8 ноября 1992 года, я тогда еще подростком присутствовал на богослужении, молился примерно там, где сейчас находится алтарь святителя Николая. Раньше никакого алтаря не было, было полностью открытое пространство, только-только покрашенное после снятия плитки», - рассказал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

По случаю праздника владыка подарил храму святое Евангелие, которое будет престольным в одном из приделов.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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