У пензенца приставы арестовали 214 позиций одежды

08.11.2022 | 15:11

Пензенский бизнесмен, чьим делом жизни стала торговля одеждой на одном из городских рынков, решил сэкономить на уплате налогов с прибыли.

Задолженность предпринимателя в бюджет Российской Федерации составила 174 тысячи рублей. Налоговый орган обратился в суд, чтобы взыскать средства.

А судебное решение легло на стол приставу-исполнителю Октябрьского районного отделения Пензы.

В итоге имущество должника описали и арестовали. В перечень вошли 214 позиций одежды.

«Лишившись товара, предприниматель сразу уплатил все долги по налогам и после продолжил свою деятельность», - сообщили в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.