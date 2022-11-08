У пензенца приставы арестовали 214 позиций одежды

Пензенский бизнесмен, чьим делом жизни стала торговля одеждой на одном из городских рынков, решил сэкономить на уплате налогов с прибыли.
Задолженность предпринимателя в бюджет Российской Федерации составила 174 тысячи рублей. Налоговый орган обратился в суд, чтобы взыскать средства.
А судебное решение легло на стол приставу-исполнителю Октябрьского районного отделения Пензы.
В итоге имущество должника описали и арестовали. В перечень вошли 214 позиций одежды.
«Лишившись товара, предприниматель сразу уплатил все долги по налогам и после продолжил свою деятельность», - сообщили в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.
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