Пензенские активисты почтили память павших героев

07.11.2022 | 19:30

Активисты пензенского регионального отделения «Волонтерской роты «Боевого братства» почтили память Героя Советского Союза Александра Мироненко. К могиле гвардии старшего сержанта, погибшего в 1980 году в Афганистане, молодые люди возложили цветы.

«Была высадка то ли по зачистке, то ли по разведке аула. Ребята столкнулись с достаточно плотным сопротивлением. Долгое время они сдерживали атаки, пока не израсходовали боекомплект», - рассказал руководитель отделения Виктор Колгатин.

Акцию памяти волонтеры приурочили ко Дню военного разведчика.

Они также возложили цветы к могиле десантника Игоря Окользина, погибшего при исполнении служебных обязанностей. Обоим павшим героям было всего по 20 лет.