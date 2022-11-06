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Общество

В Пензе невыгодна сдача квартиры в аренду

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Эксперты оценили доходность от сдачи жилья внаем, как в новостройках, так и на вторичном рынке, и составили рейтинг городов РФ, определив, где это наиболее выгодно. Пенза оказалась в числе тех городов, квартиры в которых будут долго окупаться.

Как пишет портал «Мир квартир», многие решили зарабатывать на недвижимости, приобретая жилье и сдавая его затем в аренду. Специалисты подсчитали годовой доход от этого и вычислили сроки окупаемости квадратных метров.

Согласно исследованию, в Пензе средняя стоимость квартиры в новостройке составила 5 млн 195 тыс. рублей. Если приобрести ее и сдать затем в наем за 15 тыс. 852 рубля в месяц, то жилье окупится за 27,3 года. Таким образом, это низкая доходность.

«В среднем российские новостройки, будучи сданными внаем, приносят собственникам 4,7% годовых и окупаются за 21,1 года», - заключили специалисты.

Выгоднее всего зарабатывать на аренде в Махачкале (жилье окупится за 9 лет), Магнитогорске (9,8 года), Мурманске (15 лет), Грозном (15,4 года), Якутске (15,5 года).

Что касается вторичного рынка, то Пенза и тут не попала в топ-10 рейтинга. Согласно выводу экспертов, квартиру можно купить за 3 млн 945 тыс. рублей. Вложение окупится через 20,7 года.

Здесь столица Сурского края близка к таким низкодоходным городам, как Москва (26,8 года), Белгород (23,6 года), Брянск (22,4 года), Курск (22,4 года), Калининград (22,1 года).

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