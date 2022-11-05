Общество

Пензенскому отделению отряда «Лиза Алерт» исполнилось 10 лет

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Становление добровольческого движения «Лиза Алерт» в Сурском крае началось 10 лет назад. Пензячка Анастасия Волкова тогда жила в Москве и уже участвовала в поиске пропавших людей. Узнала из социальных сетей, что пропал ее земляк, молодой парень, и, располагая определенным опытом, решила помочь с распространением ориентировок и привлечением волонтеров для выполнения необходимых задач.

«Людей становилось все больше, нам «падали» новые поиски. Знаковым был поиск мальчика пяти лет, который пропал в Пензенской области, - очень много добровольцев привлекли», - отметила куратор отряда в Пензенской области.

В числе первых поисковиков оказался Илья Самсонов.

«Вижу сообщение: пропал человек, надо делать то-то и то-то. Ну, думаю, откликнется кто-нибудь, там 500 человек. И оно повторяется и повторяется, а никто не отзывается. Думаю, сложно, что ли, проехать по маршруту автобуса и переклеить ориентировки? Мне рассказали, что и как делать правильно, чтобы не навандалить», - рассказал региональный представитель добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Затем стали организовывать другие поиски. Самсонов продолжал помогать, к нему присоединились добровольцы, готовые помочь не словами в комментариях, а на деле - своим временем, транспортом. Так постепенно формировалась основа отряда. Главной сложностью 10 лет назад была работа с правоохранительными органами, представителями государственных служб и ведомств.

«Было непонятно, кто мы такие, чего хотим и зачем нам это надо. Народ считал, что если человек пропал, то там уже вертолеты летают и в лесу полно МЧС», - пояснил Илья Самсонов.

Волонтеры - совершенно разные по возрасту и социальному положению люди. Есть среди них студенты, пенсионеры, бизнесмены, готовые совершенно бескорыстно отправиться глубокой ночью в лес за исчезнувшим грибником. На счету добровольцев - сотни спасенных жизней. Только в октябре 2022 года к ним поступило 85 просьб о помощи.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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