В Заречном в родительскую субботу пустят автобусы до кладбища

04.11.2022 | 09:25

В Дмитриевскую родительскую субботу, 5 ноября, для жителей Заречного выделят транспорт, на котором они смогут добраться до кладбища.

«С 8 до 14 часов общественный транспорт будет ходить от КПП № 5 (проходная «А») и № 11 (проходная «АМ»). Стоимость проезда составит 23 рубля. Проездные билеты и льготы сохраняются», - сообщил портал zarpressa.ru со ссылкой на начальника службы эксплуатации МП «Автотранс» Игоря Калячкина.

Дмитриевская родительская суббота - один из дней особого поминовения усопших, когда у верующих принято почитать умерших родственников, посещать храмы и кладбища. Всего в году их восемь, 5 ноября - последний.

Накануне, 4-го числа, в Заречном состоится традиционный крестный ход, посвященный Дню Казанской иконы Божией Матери.

Верующие проследуют по улицам закрытого города в сопровождении передвижной колокольни, на которой звонарь будет исполнять праздничный бой.