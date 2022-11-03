В Заречном 4 ноября организуют крестный ход

03.11.2022 | 08:41

В пятницу, 4 ноября, в Заречном состоится традиционный крестный ход, посвященный Дню Казанской иконы Божией Матери.

Верующие проследуют по улицам закрытого города в сопровождении передвижной колокольни, на которой звонарь будет исполнять праздничный бой.

«Образ понесут от храма Серафима Саровского по улицам Заречной, Озерской, Ахунской, мимо ПО «Старт», далее – по улице Литке, 20-й дороге, пр. Мира, пр-ду Молодежному, ул. Любовина. Завершится крестный ход на Заречной», - сообщил портал «Заречье сегодня».

Начало крестного хода запланировано на 10:00.

Еще год назад подобных религиозных мероприятий в Пензенской области не проводили. От крестных ходов отказались из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки по COVID. В октябре 2022-го все коронавирусные ограничения были сняты.