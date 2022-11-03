В Пензе на 5 месяцев запретили проводить земляные работы

03.11.2022 | 11:32

В Пензе с 1 ноября до 31 марта запретили проводить земляные работы. Такой приказ издало городское управление ЖКХ.

В пресс-службе городской администрации уточнили, что это делается для обеспечения сохранности дорожного покрытия и благоустройства в осенне-зимний период.

В соответствии с документом запрещены работы по ремонту, прокладке и реконструкции подземных инженерных сооружений и коммуникаций.

«Исключение составляют аварийные земляные работы; земляные работы, проводимые за счет средств бюджетов всех уровней, а также выполняемые ресурсоснабжающими и сетевыми организациями в целях подключения, технологического присоединения в соответствии с федеральными законами», - пояснили в мэрии.

Летом и осенью горожане часто жаловались на ресурсников из-за многодневных разрытий и невосстановленного благоустройства.

Глава Пензы Владимир Мутовкин на заседании одной из комиссий в думе подчеркнул, что из-за коммунальных аварий и, как следствие, раскопок затруднен проезд и даже проход к домам. Он призвал управление ЖКХ более ответственно относиться к контролю за подготовкой сетей.