Пензенцам объяснили длинный интервал движения маршрутки № 17

03.11.2022 | 17:35

Пензенцы продолжают жаловаться на движение общественного транспорта в областном центре.

Горожан не устраивает отсутствие на некоторых маршрутах больших автобусов, необходимость делать пересадки. Также они часто возмущаются тем, что приходится подолгу стоять на остановках в ожидании.

Так, нарекания вызвало движение маршруток № 17. Пензенцы отметили: автобусы стали плохо ходить.

«Вчера стояли на остановке 50 минут после работы (с 17:00) и так и не дождались маршрутку. Каждый день уже приходится ездить с пересадкой. Это очень затратно. Именно этот маршрут! У нас большой район - Терновка плюс Спутник. В Заводском районе - несколько крупных предприятий и два вуза! А транспорта нет вообще! Меньше чем 30 минут не ждем! Хотя сами водители подтверждали, что по расписанию - каждые 12 минут. Что за отношение к людям?» - возмутилась подписчица губернатора в соцсети «ВКонтакте» Оксана С.

Обращение женщины опубликовано вечером 2 ноября.

Представитель регионального правительства объяснил пензячке, что маршрут № 17 ежедневно обслуживают 7 машин.

«Нарушения графиков движения могут происходить из-за большого скопления транспортных средств на улично-дорожной сети в микрорайоне Терновка (улицы Терновского и Баумана) в часы пик», - указывается в ответе.

В правительстве добавили, что в настоящее время компания-перевозчик решает вопрос увеличения числа транспортных единиц.

«Проведен мониторинг работы указанного маршрута, в ходе которого установлены нарушения расписания (интервалов) движения. По выявленным фактам Министерством цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области подготовлено и будет направлено перевозчику предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в части соблюдения расписания движения, указанного в реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Пензы», - заверили горожанку.