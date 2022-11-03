Общество

Пензенцам объяснили длинный интервал движения маршрутки № 17

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Пензенцы продолжают жаловаться на движение общественного транспорта в областном центре.

Горожан не устраивает отсутствие на некоторых маршрутах больших автобусов, необходимость делать пересадки. Также они часто возмущаются тем, что приходится подолгу стоять на остановках в ожидании.

Так, нарекания вызвало движение маршруток № 17. Пензенцы отметили: автобусы стали плохо ходить.

«Вчера стояли на остановке 50 минут после работы (с 17:00) и так и не дождались маршрутку. Каждый день уже приходится ездить с пересадкой. Это очень затратно. Именно этот маршрут! У нас большой район - Терновка плюс Спутник. В Заводском районе - несколько крупных предприятий и два вуза! А транспорта нет вообще! Меньше чем 30 минут не ждем! Хотя сами водители подтверждали, что по расписанию - каждые 12 минут. Что за отношение к людям?» - возмутилась подписчица губернатора в соцсети «ВКонтакте» Оксана С.

Обращение женщины опубликовано вечером 2 ноября.

Представитель регионального правительства объяснил пензячке, что маршрут № 17 ежедневно обслуживают 7 машин.

«Нарушения графиков движения могут происходить из-за большого скопления транспортных средств на улично-дорожной сети в микрорайоне Терновка (улицы Терновского и Баумана) в часы пик», - указывается в ответе.

В правительстве добавили, что в настоящее время компания-перевозчик решает вопрос увеличения числа транспортных единиц.

«Проведен мониторинг работы указанного маршрута, в ходе которого установлены нарушения расписания (интервалов) движения. По выявленным фактам Министерством цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области подготовлено и будет направлено перевозчику предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в части соблюдения расписания движения, указанного в реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Пензы», - заверили горожанку.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте