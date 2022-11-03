Пензенским дачникам станет легче бороться с мусором

03.11.2022 | 18:00

Пожарные будут реже штрафовать жителей за сжигание листвы на участках - в ведомстве смягчили требования. Раньше по нормам костры в бочках, где уничтожалась листва, можно было устанавливать на расстоянии не менее 50 метров от строений. На стандартных 6 сотках найти такое место непросто. Теперь дачникам станет легче бороться с мусором.

«По новым правилам разрешено использование открытого огня и разведение костров на расстоянии 15 метров от зданий и сооружений. Уточняется, что при использовании открытого огня и разведении костров в емкостях из негорючих материалов допускается сокращение расстояния вдвое - до 7,5 метра», - пояснила инспектор отдела управления ГУ МЧС по Пензенской области Ирина Балаева.

Однако пока все же придется жечь листву по прежним нормативам. Новые правила вступят в силу в марте 2023 года. Иные меры предосторожности не отменены.

«Место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована не менее 30 сантиметров глубиной и 1 метра в диаметре или площадки с прочно установленной емкостью из негорючих материалов», - напомнила Ирина Балаева.

Мангалы можно ставить на расстоянии не менее 5 метров от строений, территория вокруг них должна быть расчищена не меньше чем на 2 метра.