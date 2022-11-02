Общество

В Пензе возродили традицию общих встреч будущих матерей

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В перинатальном центре возрождают традицию проведения встреч с женщинами, которые готовятся к родам. До прихода ковида такие мероприятия пользовались популярностью.

«Это все делается для того, чтобы у женщин не было страха перед родами, чтобы они понимали, в каких условиях окажутся, что им здесь предоставляется, какие доктора будут принимать их малышей», - пояснила заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.

«Мне интересно посмотреть и послушать, как работает перинатальный центр, как все устроено. Я планирую быть здесь», - рассказала жительница Пензы.

Особенностью открытия новой встречи стало дефиле моделей в этноколлекции из авторских работ ульяновского дизайнера Натальи Дашук. В качестве манекенщиц выступили медики областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко, уже состоявшиеся в роли матерей.

«Удобно, фасон расклешенный, ткань очень приятная, рекомендуем будущим мамам», - оценила медицинский работник Виктория Серняева.

Что можно и чего нельзя беременным, какое имя дать будущему ребенку, что нужно знать о грудном вскармливании - специалисты отвечают на эти и многие другие вопросы женщин.

«Быстрые, стремительные роды - это больший риск, чем в нормальном течении. Нормальные роды должны длиться 6 часов и больше - до 12, до 16. Скорость не наш девиз», - предупредил главный врач Пензенского городского родильного дома Денис Бочарников.

В 2022 году в Пензенской области появилось на свет более 6 000 малышей, в настоящее время еще сотни семей ждут чуда. Чтобы поддержать мам в непростой период, проводят общие встречи. Очередная состоится в городском родильном доме.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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