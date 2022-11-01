В Пензенской области прогнозируют сильный ветер и мокрый снег

В Пензенской области в среду, 2 ноября, прогнозируется желтый уровень погодной опасности. Местами в регионе порывы ветра достигнут 15-18 м/с.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по области.
2 ноября синоптики обещают облачную погоду. Ночью местами ожидаются небольшие осадки, преимущественного в виде мокрого снега. Днем они выпадут в большинстве районов области.
Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем воздух прогреется до -1…+4.
Примерно та же погода ожидается и 3 ноября. Ожидается мокрый снег, умеренный ветер. Ночью 0…-2, днем 0…+2.
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