В муниципальной бане № 4 на Конструкторской начался ремонт

01.11.2022 | 09:32

Жителей Пензы интересует, когда начнет работать общественная баня № 4 на улице Конструкторской. Вопросы по этому поводу они оставляют в комментариях на странице губернатора во «ВКонтакте», а также в местном чате «Ахуны-Онлайн» в Telegram.

«А баня 4 в Ахунах так и не возобновила свою работу... А как же контроль за исполнением постановлений??? На весь город, по всем новостям было заявлено восстановление функционала бани в сентябре месяце!!!»; «Еще не известно, когда заработает баня № 4?» - спросили горожане.

На одно из таких сообщений 31 октября ответил директор МУП «Пензенские бани» Виктор Хомец.

«Завтра только начинается ремонт», - сообщил он, не уточняя, сколько продлятся работы.

Учреждение перестало функционировать в марте этого года. Экспертиза показала, что некоторые элементы конструкции здания нуждаются в капитальном ремонте. Местные жители вынуждены ездить в бани в областном центре, поскольку в микрорайоне больше нет заведений подобного рода.

Судьбу помывочной в Ахунах выносили на обсуждение депутатов Пензенской городской думы. Как сообщил мэр Александр Басенко, на ремонт потребуется более 10 млн рублей и, учитывая доходы МУПа, траты никогда не окупятся.

На сессии гордумы 26 августа было решено все же направить средства на восстановление крыши бани.

30 августа Виктор Хомец рассказал, что отменил приказ о временной приостановке деятельности муниципальной бани и приказал мастеру участка и машинисту котельной незамедлительно выйти на работу, начать протапливать ее, чтобы не допустить сырости и появления плесени.