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Общество

Общественную баню в Ахунах начали топить после простоя

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Во вторник, 20 августа, в Пензе отменили приказ о временной приостановке деятельности муниципальной бани на улице Конструкторской, 12а. Об этом сообщил новый руководитель МУП «Пензенские бани» Виктор Хомец.

«Приказал мастеру участка и машинисту котельной незамедлительно выйти на работу, начать протапливать баню, чтобы не допустить сырости и появления плесени. Восстановление полноценной работы бани № 4 в Ахунах - одна из первоочередных задач», - рассказал он.

Учреждение перестало функционировать в марте этого года. Экспертиза показала, что некоторые элементы конструкции здания нуждаются в капитальном ремонте. Местные жители вынуждены ездить в бани в областном центре, поскольку в микрорайоне больше нет заведений подобного рода.

Ранее судьбу учреждения в Ахунах выносили на обсуждение депутатов Пензенской городской думы. Как сообщил мэр Александр Басенко, на ремонт потребуется более 10 млн рублей и, учитывая доходы МУПа, траты никогда не окупятся.

На последней сессии гордумы 26 августа было решено направить средства на восстановление крыши бани.

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Гость||

БРАВО !!!

Гость||

За чей счёт 7 Нов.директор налогов не платил - чужих бюджетных денег не жалко. А мои налоги пусть идут на другое

более рентабельное дело.

Пусть отчитывается за каждую потраченную копейку.

Гость||

Говоришь - за должностью не гнался?

Опять вранье. Бегал за мэром, все просил: назначьте меня

обижался, что обещал и не назначает...

Писец пришел... будем ждать его с нетерпением

Гость||

Гость писал(a):

Говоришь - за должностью не гнался?

Опять вранье. Бегал за мэром, все просил: назначьте меня

обижался, что обещал и не назначает...

Писец пришел... будем ждать его с нетерпением

МОЛОДЕЦ ОН! РАБОТАТЬ ХОЧЕТ! ЗАСУЧИЛ РУКАВА ,ПОБОЛЬШЕ ТАКИХ.

Гость||

Вот что значит не мыться целый год. Сразу же приказал, блохи достали)) ждём тендер на закупки "Золотого петушка"

Гость||

Чё вы его хвалите, ещё ничего не сделано - одна болтовня

Гость||

Скоро ковид - по баням меньше будут ходить - рассадникам заразы

Гость||

На фото Хомец с женой и дочерью что ли?


Имя: Гость
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