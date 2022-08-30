Общественную баню в Ахунах начали топить после простоя

30.08.2022 | 13:07

Во вторник, 20 августа, в Пензе отменили приказ о временной приостановке деятельности муниципальной бани на улице Конструкторской, 12а. Об этом сообщил новый руководитель МУП «Пензенские бани» Виктор Хомец.

«Приказал мастеру участка и машинисту котельной незамедлительно выйти на работу, начать протапливать баню, чтобы не допустить сырости и появления плесени. Восстановление полноценной работы бани № 4 в Ахунах - одна из первоочередных задач», - рассказал он.

Учреждение перестало функционировать в марте этого года. Экспертиза показала, что некоторые элементы конструкции здания нуждаются в капитальном ремонте. Местные жители вынуждены ездить в бани в областном центре, поскольку в микрорайоне больше нет заведений подобного рода.

Ранее судьбу учреждения в Ахунах выносили на обсуждение депутатов Пензенской городской думы. Как сообщил мэр Александр Басенко, на ремонт потребуется более 10 млн рублей и, учитывая доходы МУПа, траты никогда не окупятся.

На последней сессии гордумы 26 августа было решено направить средства на восстановление крыши бани.