Пензенскую область назвали слабым звеном в экономической сфере РФ

30.10.2022 | 10:53

Пензенскую область назвали «слабым звеном». Специалисты сделали вывод, что регион плохо справляется с форс-мажорными обстоятельствами, вызванными социально-экономическим кризисом в стране.

Индекс антикризисной устойчивости РФ представлен в Telegram-канале «Региональная политика». Опираясь на данные Росстата с марта этого года, сравнивая их с тем же периодом 2021-го, авторы распределили регионы по группам «герои», «стойкие» и «слабые звенья».

«В исследование попали данные по промышленности, сельскому хозяйству, инвестициям в основной капитал, строительным работам, безработице, собственным бюджетным доходам регионов, розничной торговле, зарплатам, реальным денежным доходам населения», - отмечается в посте.

В красную кризисную зону попали почти вся северо-западная часть страны и большая часть Центральной России, а также Пензенская и Астраханская области, Марий Эл. Лучше всего с кризисом справляются Сибирь и регионы Дальнего Востока, так как им помогли ориентация на азиатские рынки и структура экономики.

В заключение в посте подчеркивается, что кризисные процессы далеки от своего завершения, поэтому меры по стабилизации ситуации должно принимать руководство даже тех регионов, которые успешно справляются с социально-экономическими вызовами.