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Общество

Большинство новых случаев COVID выявили в районах области

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В Пензенской области суточное число заразившихся коронавирусом не превысило 90. Обновленную статистику заболеваемости обнародовал региональный оперативный штаб.

За сутки подтвердилось 88 случаев COVID, 23 из них зафиксированы в Пензе.

19 инфицированных прибавилось в Кузнецком районе, 10 - в Каменском, по 6 - в Земетчинском, Сосновоборском, ЗАТО Заречный, 5 - в Никольском районе, 4 - в Иссинском, 3 - в Малосердобинском, по 2 - в Спасском и Вадинском, по 1 - в Бессоновском и Лопатинском.

Госпитализировано 13 заразившихся.

Общее количество случаев инфекции в области достигло 217 579, в 210 561 из них все закончилось выздоровлением. Зарегистрирована смерть 6 119 человек.

За минувшие сутки медики сообщили о выздоровлении 246 пациентов и одной новой смерти.

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