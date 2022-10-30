Большинство новых случаев COVID выявили в районах области

30.10.2022 | 12:25

В Пензенской области суточное число заразившихся коронавирусом не превысило 90. Обновленную статистику заболеваемости обнародовал региональный оперативный штаб.

За сутки подтвердилось 88 случаев COVID, 23 из них зафиксированы в Пензе.

19 инфицированных прибавилось в Кузнецком районе, 10 - в Каменском, по 6 - в Земетчинском, Сосновоборском, ЗАТО Заречный, 5 - в Никольском районе, 4 - в Иссинском, 3 - в Малосердобинском, по 2 - в Спасском и Вадинском, по 1 - в Бессоновском и Лопатинском.

Госпитализировано 13 заразившихся.

Общее количество случаев инфекции в области достигло 217 579, в 210 561 из них все закончилось выздоровлением. Зарегистрирована смерть 6 119 человек.

За минувшие сутки медики сообщили о выздоровлении 246 пациентов и одной новой смерти.