Тариф UP от билайна: теперь апперов можно прокачивать

26.10.2022 | 16:21

Оператор билайн сделал тариф UP еще выгоднее. Теперь апперам доступны суперспособности. Для того чтобы активировать их, нужно выполнять задания и накапливать «соты» - виртуальную валюту, которая появилась в мобильном приложении билайна. Накопив 100 «сот», можно будет открыть суперспособности апперов.

20 «сот» будут подарены клиенту билайна, подключившему тариф UP *. И каждый новый день, заходя в мобильное приложение билайна, он будет получать по три специальных задания. Выполнение одного задания гарантирует 1 «соту», а при выполнении всех трех в течение дня можно получить 5 «сот». Одна суперспособность стоит 100 «сот».

Задания внутри приложения билайн самые разные. Как совсем простые, например зайти в мобильное приложение билайна, так и более сложные - сыграть несколько партий в игру.

Новые суперспособности апперов:

- пчела Базя: +50 Гб интернета для всей семьи - ими можно делиться с подключенными в рамках услуги «Дели все» номерами **;

- дракон Юнг: +15 Гб интернета к основному пакету интернета по тарифу **;

- кот Пуш: скидка 50% на исходящие и входящие звонки в роуминге в ряде стран (не действует на персональные предложения в роуминге и дополнительные пакеты минут и Гб);

- панда Тапа: +1000 минут для звонков на номера билайн РФ внутри сети;

- робот Пинг: дополнительные 30 минут для звонков на ряд операторов в Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Армению.

Суперспособность будет действовать в течение 30 дней после активации. Важно уточнить, что при смене аппера суперспособность отключается.

Напомним, что в тарифе UP «живут» пять персонажей-апперов: пчела Базя, дракон Юнг, котик Пуш, робот Пинг и панда Тапа. Апперы обладают своими умениями. При этом у каждого клиента билайна есть возможность настроить тариф UP под себя: добавить гигабайты, минуты, СМС, подключить дополнительные сервисы.

* При подключении/переходе на тариф UP и получении «сот» в мобильном приложении билайна в период с 29.09.2022 по 31.01.2023. Не действует при повторном подключении тарифа UP.

** Подключить можно в сети билайн, кроме Чукотского АО.

Доп. пакеты интернета действуют в сети билайн (кроме Чукотского АО). Услуга «Дели все» может быть платной. Приобретение суперспособностей при положительном балансе за «соты» в мобильном приложении билайна (12+), начисленные в соответствии с правилами начисления и использования «сот» (подключить новые доп. пакеты/скидку можно только после окончания срока действия текущего пакета/скидки).

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