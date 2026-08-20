21 августа отключат свет в 5 микрорайонах Пензы

На пятницу, 21 августа, в Пензе запланированы отключения электричества. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся Веселовка, Окружная, район Митрофановской церкви, Пенза-III и Свинтрест, а также отдельные дома на проспекте Строителей.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Аксакова, 33/6, 41, 43, 44, 45, 47-61, 63, 65;

- ул. Балашовская, 8, 9, 10;

- ул. Волгоградская, 2, 5, 6, 8-11, 13-27, 29, 31, 33, 34, 35, 37, 37а, 44-52 (четные);

- 1-й Волгоградский пр-д, 7-12; 2-й Волгоградский пр-д, 3-10, 12, 13, 15, 17-23, 27, 28, 28Б, 29; 4-й Волгоградский пр-д, 3, 6-10; 5-й Волгоградский пр-д, 3-8, 10, 10а, 12, 17, 18, 20;

- ул. Вологодская, 1а;

- ул. Кубанская, 5-11 (нечетные), 17, 19;

- ул. 2-я Кубанская, 14, 16, 18, 25, 29, 31;

- ул. Окружная, 37, 39, 41, 51;

- ул. Орловская, 7а, 7Б, 7/5, 8а, 9, 10, 10а, 11, 11а, 14-21, 24, 26-43, 45, 47, 49, 51;

- 3-й Орловский пр-д, 1, 8, 10, 12;

- ул. Ставропольская, 1-5, 7;

- 1-й Ставропольский пр-д, 3, 5;

- ул. Харьковская, 2-22 (четные), 26, 28, 30;

- ул. Чебышева, 24а.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Вишневая, 1-18, 20-33;

- ул. Овражная, 18-50 (четные), 56-62 (четные), 71-111 (нечетные), 115, 119, 121, 121а;

- 2-й Овражный пр-д, 2-10 (четные), 25-35 (нечетные).

С 9:00 до 12:00:

- пр. Строителей, 56, 60, 62, 66, 68, 74а;

- ул. Демченко, 10;

- ул. Осадная, 2, 2/68, 3, 4, 5, 9;

- ул. Павлушкина, 1-8, 10, 12-22, 24-30 (четные), 27, 40-66 (четные), 70;

- ул. Тухачевского, 48-58 (четные), 62, 66, 72-86 (четные), 94;

- ул. Уральская, 1-9, 11а, 11Б, 13, 15, 17.

С 13:00 до 15:30:

- ул. Волжская, 2а, 5/32, 7, 8;

- ул. Галетная, 13, 15, 17, 31-41 (нечетные), 42-52, 54-68 (четные), 72-88 (четные);

- 1-й Галетный пр-д, 3-8; 2-й Галетный пр-д, 6, 8; 3-й Галетный пр-д, 3-8, 10Б, 11/14, 13; 4-й Галетный пр-д, 3, 4, 6, 8, 10; 5-й Галетный пр-д, 3-6, 8; 6-й Галетный пр-д, 3, 4;

- ул. Индустриальная, 50а, 52, 56, 58, 60-76, 78-80, 80а, 82-91;

- Индустриальный пр-д, 1/27, 2-10, 12, 12а, 14;

- ул. Стрелочная, 11, 17-27 (нечетные), 35, 35а, стр. 35;

- ул. Токарная, 20, 22, 24, 26, 27/21, 29/18, 31, 35, 37, 39;

- 1-й Токарный пр-д, 1, 3-6, 20, 22, 23-31, 33-36, 38-40, 41-49 (нечетные).

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.