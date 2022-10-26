Общество

День за три: разъяснен расчет стажа мобилизованных в зоне СВО

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Согласно закону РФ от 21 января 1993 г. N 4328-1 «О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим, проходящим военную службу на территориях государств Закавказья, Прибалтики и Республики Таджикистан, а также выполняющим задачи в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах», военнослужащим, выполняющим задачи в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах, для назначения пенсии засчитывается в выслугу лет и трудовой стаж один месяц военной службы за три месяца.

Специалисты портала «Объясняем.рф» подготовили очередные ответы на вопросы россиян и разъяснили, будет ли при частичной мобилизации засчитываться стаж – один день за три.

Стаж военной службы военнослужащему засчитывается из расчета день за три только во время непосредственного участия в боевых действиях (в том числе в СВО), что подтверждается приказом командира части. В остальное время стаж военной службы засчитывается из расчета день за день.

Будут ли платить 195 тыс. руб. в месяц всем мобилизованным, вне зависимости от того, где он несет службу?

Да, такие выплаты положены мобилизованным для участия в специальной военной операции. Выплаты составят не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц с момента зачисления в списки личного состава воинской части, вне зависимости от её нахождения, включая период подготовки и обучения мобилизованного.

Президентом России подписано соответствующее поручение о соблюдении установленных сроков и размеров выплат всем призванным по мобилизации.

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