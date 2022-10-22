Пензенские чиновники вышли на общегородской субботник

22.10.2022 | 18:00

Общегородским субботником в областном центре завершился месячник по благоустройству. Коллективы разных учреждений, организаций и предприятий, служащие готовят Пензу к зиме. Представители управлений и отделов администрации города вышли в Комсомольский парк.

«Город должен быть всегда удобным для людей, красивым, чистым. Хотелось бы, чтобы у нас получилось это сделать как можно быстрее», - отметил глава администрации г. Пензы Александр Басенко.

Председатель городского комитета по физкультуре и спорту знает, насколько занятия физкультурой и труд тесно связаны. Субботняя разминка на свежем воздухе и для здоровья полезна, и внешний вид Пензы улучшает.

«Помахать граблями, потаскать листву, убрать тоже полезно, самое главное - хорошее настроение и чистый город», - рассказал председатель городского спорткомитета Владислав Чесноков.

Педагоги говорят на субботнике о том, что только своим примером и трудом можно воспитывать в подрастающем поколении бережное отношение к малой родине, к городу, в котором живешь.

«Это нужно делать. Мы и детей приучаем к такому труду, потому что когда чище, сразу душа радуется. И жители оценивают, и нам приятно», - пояснила начальник Управления образования г. Пензы Алла Маркова.

Месячник по благоустройству завершился, но работы на улицах, в скверах и дворах не прекратятся.

«В городе продолжается еженедельно уборка - по пятницам. В санитарную пятницу предприятия выходят», - сообщил и. о. начальника Управления ЖКХ г. Пензы Ильдар Усманов.

Курс на содержание города в порядке держит и «Пензавтодор» - организация, которая выполняет муниципальные задания.