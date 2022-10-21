Представители МЧС рассказали о плановых проверках в Пензе

21.10.2022 | 18:57

Из 666 объектов категории высокого риска на 144 в 2023 году придут с проверками сотрудники Госпожнадзора. На предмет соблюдения требований безопасности обследуют еще 13 учреждений с круглосуточным пребыванием людей - психоневрологические диспансеры, центры реабилитации детей и инвалидов и ряд автозаправочных станций.

О плановых мероприятиях проинформировали представители МЧС.

«Особенность осуществления надзорных мероприятий на следующий год - мы будем проводить проверки только в отношении объектов чрезвычайно высокой и высокой категорий риска», - сообщил заместитель начальника УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области Вячеслав Тарасов.

«Все объекты подлежат проверкам на соблюдение обязательных требований пожарной безопасности. Это касается как наличия и работоспособности систем противопожарной защиты, таких как систем пожарной сигнализации, дымоудаления, автоматического пожаротушения, так и соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации эвакуационных путей и эвакуационных выходов», - рассказал заместитель начальника отдела УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области Алексей Виноградов.

В некоторые учреждения - дошкольные, общего образования - нанесут профилактические визиты, в рамках которых предусмотрены в том числе проведение экспертизы и инструментальный осмотр.

Возможны и внеплановые проверки, но для такого выхода на объект должны быть веские основания.

«Первое - наличие у надзорного органа сведений о причинении вреда или об угрозе причинения вреда охраняемым законом ценностям. Следующее - истечение срока исполнения ранее выданного предписания, поручение Президента Российской Федерации о проведении контрольно-надзорных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц. Последнее - требование прокурора о проведении контрольно-надзорного мероприятия», - перечислил Алексей Виноградов.

За 9 месяцев 2022-го сотрудники Госпожнадзора провели 185 плановых проверок.