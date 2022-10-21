Пензенцев предупредили о возможном заносе птичьего гриппа

21.10.2022 | 11:44

В Пензенской области за 9 месяцев 2022 года очагов гриппа птиц не зарегистрировано. Однако в территориальном управлении Россельхознадзора предупредили, что существует реальная угроза заноса заболевания из других регионов, где ситуация по гриппу птиц неблагополучная, в том числе и приграничных с Пензенской областью.

Чтобы предупредить вспышку заболевания, специалисты отдела госветнадзора проводят контрольные и профилактические мероприятия. Перемещение сельскохозяйственной птицы между регионами находится под строгим наблюдением.

В связи с этим физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками птиц, обязаны:

- предоставлять по требованиям специалистов госветслужбы птиц для осмотра;

- извещать в течение 24 часов специалистов госветслужбы обо всех случаях заболевания или гибели птиц, а также об изменениях в их поведении, указывающих на возможное заражение;

- принимать меры по изоляции подозрительных птиц и трупов птиц;

- выполнять требования специалистов госветслужбы о проведении в ЛПХ, КФХ, в хозяйствах индивидуальных предпринимателей, в организациях, где содержатся птицы, противоэпизоотических и других мероприятий;

- использовать корма, прошедшие термическую обработку;

- обеспечивать защиту помещений, в которых содержатся птицы, от проникновения грызунов и диких (в том числе синантропных) птиц.

Вспышка птичьего гриппа регистрировалась в Пензенской области в 2018 году. Экспертиза признала очагами Белинский и Колышлейский районы, в регионе объявляли карантин. Тогда возможной причиной был назван завоз кур без документов и ветеринарного обследования из соседнего региона.

«Занос заболевания на территорию Пензенской области может привести к серьезным социально-экономическим последствиям для животноводства», - предупредили в пресс-службе управления.