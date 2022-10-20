Общество

Трем учебным заведениям Пензы посоветовали заменить посуду

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Специалисты Управления образования Пензы проверили организацию горячего питания в лицее современных технологий управления № 2, классической гимназии № 1 имени В. Г. Белинского и многопрофильной гимназии № 13.

Дополнительные проверки организации школьного питания начались 17 октября после жалоб родителей учеников пензенской гимназии № 13. Они будут проходить на протяжении 10 дней при участии родителей, критические замечания которых впоследствии должны быть учтены.

Проверяющие уделили особое внимание соответствию готовых блюд утвержденному меню, а их фактического веса - нормам выхода, а также наличию свободного выбора и диетического питания.

Кроме того, оценено качество приготовления пищи, санитарное состояние школьных столовых, работа технологического оборудования, обеспечение столовой посудой и инвентарем. Также специалисты ознакомились с журналом родительского контроля, в который заносятся замечания и пожелания.

«Проверка показала соответствие примерного десятидневного меню фактическому. В него включены мясные (говядина, курица), рыбные, молочные блюда, салаты, овощи, фрукты, соки. Ежедневно осуществляется бракераж готовой пищи», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Посетившие учебные заведения не выявили нарушений, однако рекомендовали частично обновить инвентарь и посуду.

Проверки школьных столовых прошли и в Заречном. Школу № 220 посетили после сообщений о холодной еде, № 222 - после публикации фото с тараканом в компоте. Нарушений обнаружено не было, однако в ближайшие месяцы комиссия снова посетит учебные заведения.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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